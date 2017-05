Polícia prende suspeito de levar homem para ser morto com golpes de picareta

Apontado pela polícia como coautor do assassinato de Dariel Stanley Franco Nery, morto com golpes de picareta no dia 14 de abril, Andrew Rafael Nunes Trindade, o “Chinoca”, 18, foi preso na noite da última segunda-feira (22), quando caminhava na direção da escola onde estuda, localizada no bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

Conforme a Polícia Civil, o crime ocorreu na rua 83, conjunto Amazonino Mendes, quando Andrew e o comparsa, Wendel Conceição, abordaram a vítima em via pública e a mataram com vários golpes de picareta na cabeça por conta de uma rixa. Wendel e a vítima chegaram a brigar durante o tempo em que a dupla ficou presa no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

Segundo o delegado Torquato Mozer, da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), Andrew abordou Dariel e o chamou para usar drogas. Quando a vítima chegou no local, foi surpreendida por Wendel que desferiu os golpes na cabeça dele.

“Eles pretendiam esquartejar a vítima e chegaram a tirar as roupas do Dariel, no entanto, devem ter visto alguma movimentação na rua ou alguma viatura da Polícia Militar e fugiram do local. Eles deixaram a vítima somente de cueca. A motivação é a rixa que Dariel e Wendel tinham, mas o Andrew não soube explicar o motivo da briga”, relatou.

Andrew nega ter sido autor do assassinato, alegando que só chamou a vítima para usar entorpecentes com ele e a atraiu até Wendel.

“Como ele estava presente na cena de crime, é tão culpado quanto Wendel, que também tem mandado de prisão preventiva e está sendo procurado”, disse Mozer.

Andrew foi autuado por homicídio qualificado na DEHS e deve ser apresentado na manhã dessa quarta-feira (24) durante coletiva de imprensa.

Ana Sena

EM TEMPO