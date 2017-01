Polícia prende suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas no São José

Thomaz Cezar Vasconcelos, 25, foi preso, na madrugada desta terça-feira (31), no beco São Francisco, bairro São José IV, Zona Leste de Manaus. O homem é suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na área.

A ação aconteceu quando policiais da Força Tática estavam em patrulhamento no local. Eles avistaram um homem com um saco na mão e decidiram abordá-lo. Ao ser questionado sobre a atitude suspeita, Thomaz admitiu que as drogas eram dele e que estava vendendo naquele local.

Segundo informações da 9ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), além de Thomaz, foram detidos Ronilson Ronaldo de Souza dos Santos e um adolescente, 15, durante diligencias da ‘Operação Águia’. Entretanto, eles não foram autuados na delegacia.

No 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP), em depoimento, Thomaz disse que era viciado em drogas e vende os entorpecentes para sustentar o vício. Além disso, ele contou que conseguiu os entorpecentes com um homem, que não teve o nome não revelado, e que pagaria por elas depois.

De acordo com o suspeito, ele estava no local vendendo trouxinhas de oxi por R$ 10. Quando os policiais o abordaram, ele ainda tentou fugir, mas foi capturado. Ele confessou ter jogado um saco com 15 trouxinhas.

Os policiais apreenderam ao todo 125 trouxinhas de entorpecente, supostamente de pasta base de cocaína, em um saco preto e 39 trouxinhas com pedra de oxi em um saco transparente. Thomaz foi encaminhado para a audiência de Custódia.

Manoela Moura

EM TEMPO