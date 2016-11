Polícia prende quarteto envolvido com venda de drogas em escolas e arrastões em paradas de ônibus

Alberone da Silva Rodrigues, 20, Olavo Amaro dos Santos, 21, Shyrlene de Souza Cunha, 21, e Elizane de Lima Vieira, 22, foram apresentados nesta terça-feira (8), no prédio da Delegacia Geral, localizada no bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. O quarteto foi preso em flagrante, na tarde de segunda-feira (7), em uma residência na rua Júlio Saraiva, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, por envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo o coordenador do projeto ‘Caravana da Cidadania nas Escolas e Comunidades’, delegado Henrique Brasil, a ação foi realizada após a polícia receber uma informação pelo Disque-Denúncia 181.

Na abordagem, os infratores ainda reagiram e fizeram vários disparos de arma de fogo contra a equipe policial. O delegado confirmou que houve troca de tiros, entretanto, a polícia conseguiu controlar a ocorrência e prender quatro dos cinco suspeitos. Um homem, identificado apenas como ‘Anderson’, conseguiu fugir, mas a companheira dele Elizane, responsável por fazer a mistura e o embalo das drogas, foi presa.

A residência, onde o grupo foi preso, funcionava como laboratório para a fabricação de drogas, segundo a autoridade policial. No lugar, foram encontrados aproximadamente um quilo de substâncias ilícitas, entre maconha, cocaína, pasta base de cocaína, além de uma balança de precisão, material para mistura e embalo das drogas. A equipe encontrou ainda um revólver de calibre 38, com a numeração raspada e três munições intactas, além de duas armas de fabricação caseira.

Segundo Henrique Brasil, as investigações apontam que o grupo tinha como foco a venda de entorpecentes em escolas e os roubos em farmácias e paradas de ônibus. As diligências continuam para tentar prender o líder deles.

O quarteto foi conduzido, ainda na segunda, ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Alberone e Olavo serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). Já Shyrlene e Elizane serão levadas ao Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

Com informações da assessoria.