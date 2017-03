Polícia prende quadrilha suspeita de roubar e desmanchar veículos

Maria Neide Ferreira de Souza, de 55 anos, Valério de Souza Vieira, 25, Bruno Souza Braga, 22, Francisco Freitas de Maria Neto, 25, Carlos Bruno Miranda da Silva, 24, e Valci Bentes da Silva Junior, 27, foram detidos na noite desta quinta-feira (30). O grupo é suspeito de ter roubado um veículo, modelo Celta, de cor prata e placas não identificadas.

De acordo com policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o carro foi roubado do estacionamento de uma universidade, localizada no Parque da Laranjeiras, Zona Centro-Sul.

Ainda de acordo com os policiais, o carro foi encontrado após rastreamento feito por meio do sistema de GPS. O veículo estava na casa de Maria Neide, na rua 03 do conjunto Beija Flor, no bairro Flores. Na casa ainda estavam três suspeitos que foram detidos.

No local a polícia ainda encontrou mais dois veículos e duas motocicletas. Em seguida os suspeitos informaram o paradeiro dos outros dois comparsas, um estava no conjunto Rio Maracanã e outro foi localizado no Conjunto Parque Solimões, no Parque São Pedro.

Ao todo, oito carros e três motocicletas foram apreendidos pela Polícia Militar. A suspeita da PM é que o grupo faz parte de uma quadrilha especializada em roubos e desmanche de veículos.

Os suspeitos foram apresentados no 12º Distrito Integrado de Policia (DIP). De acordo com o delegado titular Rafael Guevara, as investigações em torno do caso serão iniciadas em conjunto com a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV).

Daniel Landazuri

EM TEMPO