Polícia prende quadrilha envolvida em série de roubos e furtos em Itacoatiara

Hamilton Macêdo dos Santos, 23, Vanilson Macedo dos Santos, 21, Jeciney Bezerra Braga, 24, foram presos pela Polícia Militar (PM) por suspeita de envolvimentos em furtos e roubos no município de Itacoatiara (município distante 176 quilômetros de Manaus). Na ocasião, um adolescente de 17 anos, que participava das ações criminosas, foi apreendido.

De acordo com a equipe de investigação formada por policiais militares do 2º Batalhão, a quadrilha foi presa por volta das 21h da última terça-feira (19), após denúncias de moradores daquela região informando que, residências, estabelecimentos comerciais e pedestres em via pública, estavam sendo vítimas de roubos constantes por uma quadrilha que utilizavam armas caseiras para intimidar os cidadãos.

Em patrulhamento na região onde concentrava o alto índice de ocorrências registradas, os PMs iniciaram o monitoramento dos suspeitos e conseguiram interceptá-los durante o momento em que se preparavam para praticar novos crimes. Durante a ação policial foram apreendidos duas armas caseiras, que possivelmente eram utilizadas na atuação criminosa, seis aparelhos celulares, documentos, objetos cortantes, possível usados para arrombar cadeados, dois capacetes e uma placa fria, que era utilizada em motos durante a prática de alguns crimes.

Todos os suspeitos foram conduzidos até delegacia no município e, após a realização dos procedimentos cabíveis, onde foram autuados por roubo, permanecerão presos à disposição da Justiça. O adolescente será encaminhado ao Conselho Tutelar da região, onde será submetido à medidas socioeducativas.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO