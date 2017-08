Polícia prende quadrilha e recupera objetos roubados em assalto a ônibus

David Carlos Souza Araujo, 20 anos, e Jerson Silva Sales, 19, foram presos e um adolescente de 16 anos apreendido na noite desta segunda-feira (28) . O grupo assaltou um ônibus da linha 091, na avenida Batrum, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações de policiais militares da 14a Cicom, o trio roubou o coletivo e fugiu levando dinheiro e pertences das vítimas.

“Durante as buscas os três suspeitos foram vistos correndo com varias bolsas femininas, ainda nas proximidades de onde ocorreu o assalto. Eles foram detidos com dois simulacros de arma de fogo e os pertences das vítimas recuperados”, contou um policial que preferiu não ter o nome divulgado.

David e Jerson foram encaminhados ao 14o DIP, onde o caso foi registrado. O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

Daniel Landazuri

EM TEMPO