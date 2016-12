Polícia prende pistoleiro envolvido em 7 homicídios em Manaus

Apontado pela polícia como o pistoleiro de pelo menos sete homicídios, Elias de Souza Cândido Rodrigues Júnior, o ´Sanguinário´, 32, foi apresentado, na manhã desta segunda-feira (19), na Delegacia Geral da Polícia Civil do Amazonas, situada na Zona Centro-Oeste de Manaus.

O suspeito foi preso na última quinta-feira (15), na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova, Zona Norte. Segundo a Polícia Civil, ´Sanguinário´ está envolvido no quádruplo homicídio ocorrido em fevereiro de 2015. Na ocasião, três homens e uma mulher foram executados, no quintal de uma casa, na Rua 1, Comunidade Novo Milênio, no Santa Etelvina.

Segundo a polícia, Elias é um dos principais matadores dos bairros Santa Etelvina e Monte das Oliveiras, ambos na situados na Zona Norte.

À reportagem, o suspeito alegou inocência e disse que nunca matou ninguém. Conforme o delegado Raul Neto titular do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), ´Sanguinário´ também era envolvido com venda de carros e motos roubadas e costumava usar esses veículos para cometer as execuções.

O suspeito foi preso em cumprimento a mandado de prisão por homicídio. Após os procedimentos feitos na delegacia ele será levado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM).

Ana Sena

Jornal AGORA