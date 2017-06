Polícia prende pistoleiro antes de matar desafeto na Zona Norte

Rayllander Rofe da Silva, de 19 anos, conhecido como “Tilho”, e Diego Emanoel Gaspar, de 24 anos, foram preso por porte ilegal de arma e tráfico de drogas na tarde deste domingo (18). As prisões ocorreram na travessa baré, bairro Colônia Santo Antônio, Zona Norte de Manaus.

De acordo tenente Laio da Rocam, os policias receberam uma denúncia anônima informando que um homem conhecido como “Tilho pistoleiro” iria executar um desafeto no Campo do Sabiá. A equipe foi até o local indicado e ao chegar lá, o suspeito viu a viatura e fugiu~Entretanto, ele foi preso em uma residência na travessa baré, com um revólver calibre 38, com duas munições intactas.

Ainda de acordo com o tenente, no momento em que era realizada a revista na residência, encontraram Diego Emanuel, com 24 trouxinhas de cocaína e duas porções médias de maconha.

A dupla foi encaminhada para o 15° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para a realização dos procedimentos cabíveis.

Elias Pedroza

EM TEMPO