Polícia prende homens envolvidos em homicídios, em Tefé

Sândalo Nabor Rodrigues, 23, e José Renato Lopes da Silva Filho, 21, foram presos na manhã desta sexta-feira (9), no município de Tefé (a 523 quilômetros de Manaus), por homicídio qualificado. Entre as prisões, a polícia ainda encontrou na comunidade de Caiambé, uma motocicleta furtada em Manaus há 4 anos.

De acordo com o titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, Rodrigo Torres, a autoridade policial, Sândalo cometeu o homicídio, que teve como vítima José Carlos Costa da Silva, 31, ocorrido no dia 18 de janeiro de 2014, no município de Manaquiri, a 60 quilômetros da capital). “O jovem estava foragido desde junho de 2014. Ele foi preso por volta das 10h, na comunidade de Caiambé, distrito de Tefé, após trabalho de investigação da equipe da delegacia”, explicou Rodrigo Torres.

José Renato foi preso por volta do meio-dia, na comunidade Jenipaua, interior de Tefé. O jovem é apontado como autor do homicídio duplamente qualificado de Anderson Tiago Campos Fernandes, 22, ocorrido no dia 20 de agosto deste ano.

Segundo o delegado, depois da prisão de Sândalo na comunidade de Caiambé, a equipe de investigação realizou vistoria nas ruas daquela comunidade e localizaram uma motocicleta modelo Titan, de cor preta, de placa NOU-4875, furtada em Manaus no ano de 2012.

Após os procedimentos legais na unidade policial, Sândalo e José Renato foram encaminhados à Unidade Prisional de Tefé (UPT), onde irão ficar à disposição da justiça.

Com informações da assessoria