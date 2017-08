Polícia prende homem que se passou por vendedor de salgados para roubar R$ 430 mil

O suspeito foi preso por policias da Derfd, no Conjunto Parque das Nações, bairro flores – Arquivo AET

Antônio Davison Correia Pereira vai ser apresentado na manhã de hoje, na sede da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd). Ele suspeito de roubar R$ 430 mil de dois funcionários de uma empresa de calçados. Antônio foi preso na última terça-feira (15), no Conjunto Parque das Nações, bairro flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

De acordo com o Delegado Adjunto da especializada, Daniel Leão, Antônio é suspeito de ter realizado um roubo no dia 13 de julho deste ano, em frente a uma agência bancária situada na Avenida Djalma Batista, bairro Chapada, Zona Centro-Sul da cidade. Na ocasião, Antônio se passou por um vendedor de salgados e abordou dois funcionário de uma empresa de calçados que estavam chegando na agência para depositar R$ 430 mil. Antônio exigiu que as vítimas entregassem a bolsa onde estava o dinheiro.

Segundo o delegado, após o crime o suspeito fugiu do local com a ajuda de um comparsa, identificado como Frank Garone Bruce, que estava dirigindo uma motocicleta da marca CG, de cor preta e placa clonada.

A dupla deixou o lugar pela Avenida Constantino Nery. Durante depoimento na especializada Antônio relatou que no percurso da fuga entregou o dinheiro roubado a um homem identificado como “Gordinho”, que estava em um carro modelo Voyage, de cor prata, os aguardando na Avenida Torquato Tapajós. Pelo serviço recebeu 50 mil.

“Antônio falou, ainda, que usou um revólver calibre 38 para cometer o crime. O infrator relatou que ele e os comparsas já estavam analisando a movimentação da agência há algum tempo. Antônio afirmou que Denis Davi Cheves Maita, que é ex-presidiário e morreu dois dias antes do crime, planejou a ação criminosa” disse o delegado.

Após a morte de Denis, Antônio fez contrato com Frank para que ele participasse do crime. Denis teria repassado informações privilegiadas sobre a agência bancária para Antônio.

O delegado ressaltou que antes da prisão de Antônio a equipe de investigação da especializada conseguiu rastrear parte do dinheiro proveniente do crime. O infrator comprou um carro modelo Fiat Strada no valor de R$ 30 mil e registrou no nome da esposa dele. Ele adquiriu o automóvel em uma data posterior ao delito. Além disso, gastou cerca de R$ 7 mil quitando dívidas na cadeia e R$ 13 mil em obras na casa dele.

O mandado de prisão em nome do infrator foi expedido no dia 14 de agosto deste ano, pela 5ª Vara Criminal. Uma ordem judicial foi representada em nome de Frank, comparsa de Antônio, que ainda não foi localizado. Ele tem passagem por dois crimes de tráfico de drogas e está em liberdade provisória. Frank já foi reconhecido por testemunhas.

