Polícia prende homem que matou irmão há sete anos

O delegado do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Jeff David Mac Donald, cumpriu na manhã desta segunda-feira (20), por volta das 8h, mandado de prisão preventiva em nome de Enio Leite da Encarnação. Ele é autor do homicídio do próprio irmão, Elison Lite da Encarnação, ocorrido em 2010.

De acordo com a autoridade policial, o mandado de prisão preventiva por homicídio em nome de Enio foi expedido no dia 20 de março de 2015, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus. O crime aconteceu no dia 25 de julho de 2010, por volta das 16h40, na Rua Dez, do bairro Cidade Nova, Zona Norte. Na ocasião, os irmãos estavam sob efeito de bebida alcoólica e, durante uma discussão ocasionada por futebol, Enio desferiu golpes de faca no irmão.

“O infrator foi apresentado no 6º DIP pela guarnição da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), pelo crime de receptação. Durante os procedimentos, a nossa equipe de investigação realizou um levantamento completo em nome de Enio. Em seguida, identificamos o mandado de prisão em aberto desde março de 2015 e constatamos que a ordem judicial iria expirar em 20 de março deste ano”, explicou Mac Donald.

Enio foi indiciado por homicídio qualificado. Após os procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será conduzido, por conta do crime de receptação, à Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na zona Sul da cidade. Em seguida será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), em função do homicídio qualificado.

Com informações da assessoria