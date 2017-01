Polícia prende homem que esfaqueou pai e avô durante briga

Elielton Araújo do Nascimento, 29, foi preso após esfaquear o pai, Edimilson Silva do Nascimento, 52, e o avô Luiz Mota do Nascimento, 78. O crime ocorreu neste domingo (15), na rua Uirapuru, comunidade Fazendinha, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

De acordo com o delegado titular do 13º Distrito Integrado (DIP), Jander Mafra, a vítima Edimilson foi para a casa dos pais e estava tomando café quando foi surpreendido pelo filho armado com uma faca. Ele desferiu várias facadas no pai.

“Elielton começou a golpear o pai e foi aí que o avô tentou conter o neto, que passou a desferir golpes contra o seu Luiz. As pessoas que estavam lá ajudaram a conter o suspeito e chamaram a PM”, explicou.

Jander ainda destacou que não se sabe o motivo do atentado, mas Edimilson relatou que o filho nunca aceitou a sua separação da mãe dele, que aconteceu há mais de 20 anos.

O suspeito vai responder por lesão corporal no âmbito da violência doméstica. Elielton foi encaminhado para unidade prisional após os procedimentos necessários na delegacia.

Manoela Moura

EM TEMPO