Polícia prende homem por autoria de homicídio em Parintins

Vallelin Souza de Andrade, 27, conhecido como ‘Pretinho’, foi preso na nesta segunda-feira (21) por envolvimento no homicídio de Jeferson Marinho da Silva, 24, ocorrido no dia 28 de outubro deste ano. O corpo da vítima foi encontrado na rua Nhamundá, bairro Palmares, em Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus).

Vallelin foi preso na casa de um irmão dele, localizada na rua 15, do bairro Paulo Corrêa, naquela região da cidade, durante cumprimento de mandado de prisão expedido na manhã de hoje pela juíza Silvânia Corrêa Ferreira, da 2ª Vara da Comarca de Parintins.

De acordo com a polícia, em depoimento, Vallelin assumiu a autoria do crime e revelou que cometeu o homicídio motivado por vingança, pois Jeferson estaria ameaçando de morte a mulher e o filho de ‘Pretinho’. Ele detalhou que desferiu golpes de faca nas costelas do rapaz em uma ponte localizada perto da rua Nhamundá.

Vallelin foi indiciado por homicídio. Ao término dos procedimentos cabíveis ele será encaminhado à unidade prisional de Parintins, onde ficará à disposição da justiça.

Portal EM TEMPO