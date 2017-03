Polícia prende homem e desarticula laboratório de drogas na Zona Norte

Daniel Cavalcante de Araújo, 33, foi preso na madrugada desta quarta-feira (29), na avenida Tancredo Neves, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul. O suspeito é responsável por um laboratório de drogas desarticulado no bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Segundo o delegado titular do 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Henrique Brasil, Daniel era investigado há dois meses, após a equipe de investigação da unidade policial receber a informação de que o indivíduo recebia ordens de detentos para comercializar drogas na cidade.

“Montamos campana no local indicado e visualizamos o infrator em um veículo modelo Celta, de cor cinza e placas OAI – 6759, no momento em que iria fazer a entrega de uma porção de maconha do tipo skunk. Durante a ação Daniel relatou que utilizava uma quitinete alugada, localizada na rua 40-A da comunidade Raio de Sol, no bairro Cidade Nova, como laboratório para refino, mistura e embalo de entorpecentes”, explicou a autoridade policial.

Os policiais civis se deslocaram até o endereço indicado e encontraram no interior do imóvel aproximadamente um quilo e meio de drogas, entre maconha do tipo skunk, pasta base de cocaína e oxi, além de solução de bateria, bicarbonato de sódio, cafeína, rejunte, uma balança de precisão e material para embalo da droga. Henrique Brasil ressaltou que durante o depoimento Daniel contou que seria membro de uma facção criminosa que atua no segmento do tráfico de drogas em Manaus.

Na delegacia, após consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), foi verificado que Daniel já havia sido condenado, em 2013, a cinco anos de reclusão pelo mesmo crime. Havia cumprido parte da pena e estava em regime aberto, em prisão domiciliar. Após os procedimentos policiais, ele será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch Reis.

O suspeito foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. O veículo encontrado com ele foi apreendido e ficará à disposição da Justiça, no pátio do 23º DIP.

Com informações da assessoria