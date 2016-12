Polícia prende homem com drogas em Boca do Acre

Ageu Freire Pinheiro, 24, foi preso em flagrante na tarde desta segunda-feira (12), por volta das 17h30, por envolvimento com o tráfico de drogas no município de Boca do Acre (distante 1.554 quilômetros de Manaus).

O homem foi interceptado no bairro Maria Leopoldina, após denúncia anônima feita aos policiais militares da Estratégia de Segurança Pública Integrada para Região de Fronteira e Divisas do Amazonas (Esfron).

Na ocasião, os policiais apreenderam três barras de maconha prensada pesando, aproximadamente, 650 gramas, oito porções de cocaína em pó, totalizando cerca de 240 gramas, além de pouco mais de R$ 440 e material para embalo dos entorpecentes.

Ageu foi conduzido até à sede da delegacia da região, onde ficará preso à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO

Com informações da assessoria