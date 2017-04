Polícia prende homem com 69 pedras de oxi na Zona Sul

Elton Lemos dos Santos, 29, foi preso por tráfico de drogas na rua Sátiro Dias, bairro São Francisco, Zona Sul da capital. A equipe de investigação do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) abordou o suspeito após denúncia informando o crime.

De acordo com a delegada titular da unidade policial, Fernanda Antonucci, a equipe da unidade policial chegou até a localização do após receber informação pelo disque-denúncia do 1º DIP, na terça-feira (25). “Fomos informados que um homem com as características de Elton estaria comercializando entorpecentes naquela região. Montamos campana no lugar indicado e ao avistarmos o infrator em atitude suspeita nós o abordamos. Durante revista confirmamos a veracidade da denúncia”, explicou.

Com o suspeito os policiais civis apreenderam 69 pedras de oxi, duas trouxinhas de maconha, um celular e R$ 60 em espécie. Elton estava em posse de uma motocicleta modelo CG 125, de cor preta e placa NOQ-9986. Fernanda Antonucci ressaltou a importância da contribuição da sociedade, por meio de denúncias, ao trabalho que é desempenhado pelos policiais.

“Essa participação da população é fundamental para combatermos qualquer tipo de crime. As delações também podem ser feitas ao 181, número do disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, argumentou a titular do 1º DIP.

Elton foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos cabíveis no 1º DIP, ele será encaminhado para Audiência de Custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul da cidade.

Com informações da assessoria