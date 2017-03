Polícia prende grupo que usava carro roubado para fazer arrastões em Manaus

Cinco jovens foram detidos na noite desta segunda-feira (27) dentro de um veículo modelo Fiat Uno Vivace, de cor cinza e placas OAN-4372, com restrições de roubo, na rua Pista da Raquete, conjunto Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus. Eles são suspeitos de utilizarem o veículo para cometer arrastões em diversos bairros da cidade.

A ação policial foi realizada pela equipe de PMs da Rocam. De acordo com o tenente PM, Aldivan Rodrigues, os infratores foram localizados durante patrulhamento de rotina. “Tínhamos informações sobre a placa de um veículo roubado que, supostamente, estaria sendo utilizados por criminosos para cometer roubos em vários locais de Manaus”, informou.

Ainda segundo Rodrigues, as denúncias de vítimas começaram a surgir desde a última quinta-feira (23). “Deste quinta que estávamos a procura desses infratores e do veículo. São quatro menores e apenas um maior de idade. Todos foram apresentados na sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), central de flagrantes da área”, destacou Aldivan Rodrigues.

Com os infratores a polícia aprendeu uma pistola calibre 380, de uso permitido, com numeração suprimida e três munições suprimidas, sete aparelhos celulares e R$ 20.

Após os procedimentos policiais na delegacia, os quatro menores serão encaminhados para a sede da Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. O maior de idade, que não teve nome revelado, foi autuado por roubo e corrupção de menores. Ele será conduzido para audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Centro-Sul.

Isac Sharlon

EM TEMPO