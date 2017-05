Polícia prende grupo criminoso e desativa laboratório de drogas em condomínio de luxo

Suspeitos de refinar, embalar e vender drogas aos usuários de drogas do bairro Campos Sales, Zona Oeste, Wemerson dos Santos Mourão, o “Ferrugem”, 38, o cabo reformado da Aeronáutica, Agnaldo Domingos Silva Pinheiro, 50, e Douglas Câmara da Silva, 27, foram presos nesta sexta-feira (26), durante a Operação Oxidante, deflagrada pelo 20° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A ação policial ocorreu na avenida do Turismo, em um condomínio de luxo, onde o líder do grupo criminoso, “Ferrugem”, possuía uma casa que funcionava como laboratório de drogas.

Conforme o titular do DIP, Rodrigo Sá, o grupo foi encontrado com, aproximadamente, 1 quilo de drogas, entre maconha, oxi e cocaína. Na ação, um adolescente de 17 anos foi apreendido.

“Estávamos há um mês de investigação e monitoramento, após recebermos diversas denúncias da atuação deles. O ‘Ferrugem’, que já possui outras quatro passagens pela polícia, pelo mesmo crime de tráfico de drogas, comandava a venda, assim como o refino, o embalo e a distribuição”, explicou.

Ao todo, 30 policiais participaram da ação, onde 16 celulares, além de documentos falsificados, munições de pistola calibre 9 milímetros – de uso da Polícia Federal (PF) – munições para revólver calibre 38 e 380, foram encontrados com os criminosos.

“Eles utilizavam ainda dois veículos e uma motocicleta para entregar as drogas. Durante apresentação à imprensa, eles ficaram calados. Somente Douglas Câmara da Silva alegou que não tinha envolvimento com os outros suspeitos”, completou Rodrigo Sá, ao ressaltar que o mandado de busca e apreensão foi expedido pelo juiz do Plantão Criminal, Glen Hudson Machado.

“Ferrugem”, Agnaldo e Douglas foram autuados, em flagrante, pelo crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de munição de uso restrito e permitido, além de corrupção de menores e uso de documento falso. O trio foi encaminhado para audiência de custódia no fórum Henoch Reis, na Zona Centro-Sul. Já o adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste.

Luís Henrique Oliveira

EM TEMPO