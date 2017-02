Polícia prende ex-secretário considerado um dos últimos foragido da ‘Operação Apagar das Luzes’

O último ex-secretário do município do Careiro Castanho (a 102 km de Manaus) considerado foragido da Operação “Apagar das luzes” foi preso na tarde deste sábado (4) em Manaus. Marcley Barbosa Fontes, que foi titular da secretaria municipal de saúde, foi capturado em um conjunto do bairro Cidade Nova, na zona Norte de Manaus.

Marcley estava foragido desde o dia 19 de janeiro, quando a juíza Sabrina Cumbra Ferreira expediu sete mandados de prisão preventiva contra ex-secretários que atuavam na gestão do ex-prefeito Hamilton Villar (PMDB), que só não foi detido na operação porque havia conseguido um habeas corpus preventivo para não ser preso.

Segundo informações dos delegados Daniel Antony dos Santos e Mário Silvio Júnior, da 34ª Delegacia de Polícia do município do Careiro Castanho, o ex-secretário estava escondido no apartamento da irmã do ex-prefeito, no conjunto Ozias Monteiro.

‘Apagar das Luzes’

A operação da Polícia Civil investigou desvio de dinheiro público, corrupção ativa e passiva, fraude em licitação, extravio de documento, peculato e associação criminosa. Os crimes, segundo as investigações, fora cometidos no fim da administração do ex-prefeito Hamilton Villar e tinha o objetivo de limpar os cofres do município.

Márcio Azevedo

EM TEMPO