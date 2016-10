Polícia prende dupla que comercializava entorpecentes utilizando um disk-drogas

Darc Salles Bandeira, 23, e Albert Ellis Marinho Froes, 31, foram presos por envolvimento com o tráfico de drogas. Eles foram apresentados à imprensa na manhã desta terça-feira (11), por volta de 10h, durante coletiva de imprensa realizada pela Polícia Civil do Amazonas.

Os dois homens foram presos após denúncia anônima informando que um deles era foragido da Justiça e estaria comercializando drogas no Beco Normando, bairro São Raimundo, Zona Oeste. “Os policiais foram ao local da denúncia e flagraram Darc em posse de uma arma de fogo e 100 gramas de cocaína”, informou o delegado, Henrique Brasil.

Durante depoimento, Darc revelou que atuava no crime com outro comparsa, que mora no interior do Amazonas. “Após a confissão, a equipe de investigação saiu em diligência até o endereço informado por Darc, na rua Valciléia Maciel, Nova Manacá, no município de Manacapuru (a 89 quilômetros da capital). Ao chegar no local, às 12h45, os policiais interceptaram Albert, que também estava de posse de uma arma de fogo”, frisou Henrique.

A autoridade policial destaca, ainda, que durante as diligências a equipe descobriu que os dois homens comercializavam entorpecentes por meio de um número de telefone, que funcionava como um disk-droga. Na sede da Delegacia Interativa (DI), na Delegacia Geral (DG), Dom Pedro, Zona Centro-Oeste, os policiais cumpriram mandado de prisão em nome de Darc por envolvimento em homicídio. O documento foi expedido pela juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

Os dois infratores foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Eles serão conduzidos para a Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, Centro, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Isac Sharlon

Portal EM TEMPO