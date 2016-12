Polícia prende dupla que assaltaria supermercado no bairro Cidade de Deus

Policiais civis e militares conseguiram impedir um possível assalto a um supermercado no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus, no fim da tarde desta segunda-feira (26). Duas pessoas foram presas com armas de fogo.

Segundo o delegado Jander Mafra, titular do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), uma pessoa ligou anonimamente para a delegacia informando sobre a possibilidade de um assalto a um supermercado, próximo da Reserva Adolpho Ducke, que seria cometido por pessoas em um táxi. Após isso, ele enviou uma equipe de investigadores do DIP, e de PMs da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), para monitorar veículos suspeitos na área citada pela denúncia.

Por volta das 17h, um táxi de placa PHL-0949 foi abordado na avenida Margarita. Dentro estavam Júlio César Lavor Chaves, 23, e um adolescente de 17 anos. A dupla estava armada com revólveres calibre 38. Uma terceira pessoa estava no veículo e foi abordada, entretanto, o taxista – que não teve o nome revelado – foi liberado após a polícia descartar a sua participação no crime.

Na delegacia Júlio foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devido o revólver estar com a numeração de identificação raspada, além do crime de corrupção de menores. Já o adolescente foi apreendido pelo ato infracional de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Júlio Cesar será encaminhado nesta terça-feira (27) para o Centro de Detenção Provisório, na BR-174, e o adolescente para a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais (DEAAI), onde ficará a disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO