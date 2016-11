Polícia prende dupla envolvida em sequestro de mulher e bebê de oito meses; pai da criança é o mandante

Rodrigo Barroso Pereira, 32, e Suellen Christina Silva de Oliveira, 33, foram apresentados pela Polícia Civil do Amazonas, na tarde desta terça-feira (22), por volta das 14h30, na sede do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), bairro Cidade Nova, Zona Norte. Eles estão envolvidos em crimes de extorsões mediante sequestros e associação criminosa. Outras duas pessoas envolvidas no delito estão foragidas.

A dupla foi presa, por policiais civis, em cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão expedidos no último dia 19 de novembro, pela juíza plantonista Rosália Guimarães Sarmento. Eles foram interceptados no fim da tarde desta segunda-feira (22), por volta das 16h. Rodrigo foi preso na residência dele, localizada na rua Cândido Mariano, comunidade Grande Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste, e Suellen foi interceptada no loteamento Riacho Doce, bairro Cidade Nova, Zona Norte.

Segundo a polícia, as investigações tiveram início no último dia 16 de novembro, quando uma mulher, de 36 anos, procurou a unidade policial para confessar que foi vítima, junto com o filho de oito meses, de sequestro e extorsão.

“A vítima relatou que, por volta das 13h, foi até a residência de Suellen e ao entrar na casa, a infratora com a ajuda de mais três pessoas, a amarraram em uma cadeira e obrigaram a mulher a ceder a senha e o cartão de crédito para realizarem saques em dinheiro”, informou o delegado Jeff David Mac Donald, titular do 6º DIP.

Ainda segundo o delegado, inconformada com a situação, a vítima questionou Suellen sobre o porquê de ela estar participação da ação criminosa.

“Quando questionada, Suellen prontamente revelou que topou participar do crime a pedido de Rodrigo, que é pai do filho de oito meses da vítima e que a recompensa seria no valor de R$ 3 mil. Esse valor seria sacado da conta bancária da vítima”, destacou.

Durante depoimento, a mulher relatou ainda que conheceu Rodrigo e Suellen em uma empresa de transportes urbanos, onde trabalhavam juntos. Após um curto relacionamento amoroso com Rodrigo, a vítima ficou grávida e o pai da criança nunca teria aceito a paternidade, inclusive, teria sido orientada por Rodrigo a realizar um aborto.

Em depoimento, Suellen revelou que Rodrigo organizou todo o plano, porque não queria pagar pensão alimentícia para o filho de oito meses. Após os procedimentos administrativos na unidade policial, os envolvidos foram encaminhados para os centros de detenções provisórias masculino e feminino, CDPM e CDPF, respectivamente, onde permanecerão à disposição da Justiça.

Portal EM TEMPO