Polícia prende dono de drogas apreendidas no dia em que delegado desapareceu

O colombiano Rulbel Gualtero Sepulveda, 31, conhecido como “Morucho”, dono das drogas apreendidas durante confronto com traficantes no dia 5 de dezembro de 2016, em Coari (município distante 363 km de Manaus), foi preso, nesta terça-feira (14), em cumprimento de mandado de prisão preventiva.

Na ocasião, o delegado Thyago Pereira Garcez Bastos, então titular da 78ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), localizada em Codajás, desapareceu no Rio Solimões após troca de tiros com os indivíduos que transportavam 767 quilos de maconha do tipo skunk e pouco mais de 156 quilos de pasta base de cocaína, pertencentes a “Morucho”.

A ação foi realizada pela equipe de investigação da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tabatinga (município distante 1.108 km da capital), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Fábio Aly, em ação conjunta com policiais militares que atuam na região.

De acordo com Fábio Aly, o mandado de prisão em nome de Rulbel foi representado pelo delegado Mauro Duarte, titular da DIP de Coari. A ordem judicial foi expedida no dia 21 de dezembro de 2016, pelo juiz Rafael Rodrigo da Silva Raposo, do Plantão Criminal da Comarca de Coari. O infrator foi interceptado por policiais civis e militares em via pública, na avenida da Amizade, Centro de Tabatinga, a cerca de 100 metros da fronteira, no momento em que ele tentava retornar para a Colômbia.

Conforme o delegado, o infrator seria o chefe da associação criminosa e dono das drogas apreendidas no dia 5 de dezembro de 2016, no Rio Solimões. Rulbel foi indiciado por tráfico de drogas e associação criminosa. Ao término dos procedimentos cabíveis na unidade policial, o infrator será conduzido à Unidade Prisional de Tabatinga (UPT), onde irá permanecer à disposição da Justiça.

