Polícia prende dois dos maiores traficantes de drogas de Parintins

Operaçao faz parta da estratégia de segurança para Festival – Divulgaçao

A Polícia Civil do Amazonas deflagrou nesta sexta-feira (9), a Operação Interior Seguro em Parintins, a 369 quilômetros. Na ação foram presos Luiz Mário Figueira, 28, e Roberto Jones de Oliveira, conhecido como “Lau”, 38. Ambos são considerados os maiores traficantes de entorpecentes na cidade.

Ainda segundo a Polícia, no fim de semana, serão cumpridos 50 mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão de pessoas investigadas pelos crimes de tráfico de drogas, roubo, furto e homicídio registrados naquela cidade localizada na região do Baixo Amazonas, envolvendo diversos efetivos policiais do Estado.

Mariolino Brito informou que, Luiz Mário e “Lau” foram presos em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Comarca de Parintins. Além do traficante, segundo o delegado do DPI, a polícia também procura outras pessoas investigadas pelo crime de tráfico. “Tanto Luiz Mário quanto ‘Lau’, comandavam o tráfico em Parintins e agora foram retirados de circulação para tranquilizar a cidade”, afirmou a autoridade policial.

O delegado informou que a operação Interior Seguro faz parte da estratégia elaborada pelo secretário Sérgio Fontes e pelo delegado-geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, para garantir a tranquilidade dos moradores de Parintins e dos turistas, que começam a chegar a chegar a Ilha Tupinambarana para o 52º Festival Folclórico da cidade.

