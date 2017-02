Polícia prende detento do semiaberto em banda de Carnaval

Anderson Feitosa da Encarnação, 34 anos, foi preso na tarde deste domingo por tentativa de roubo durante a realização da Banda do Boulevard, Zona Centro-Sul de Manaus. O suspeito usava uma tornozeleira eletrônica que é utilizada por detentos do regime semiaberto.

De acordo com informações do comandante de policiamento da área Sul, tenente Norte, os policiais foram acionados por foliões que passavam pelo local e perceberam que um homem com uma tornozeleira eletrônica estava tentando roubar as pessoas em uma das alças do viaduto do Boulevard.

Uma equipe de patrulhamento foi enviada para averiguar a situação e constatou que o homem, com sinais de embriaguez (o que é contra o regulamento para quem está no semiaberto), estava tentando esconder a tornozeleira por debaixo de uma meia.

O suspeito disse aos policiais que era inocente e deu o número de uma pessoa a quem chamou de esposa. Por sua vez, a vendedora ambulante que seria esposa de Anderson, pediu que os policiais prendessem o suspeito.

Anderson foi conduzido ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde aguarda os procedimentos legais.

Laize Minelli

EM TEMPO