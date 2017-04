Polícia prende casal com drogas em embalagens personalizadas da FDN

Um casal foi preso, na tarde desta segunda-feira (3), no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus. Com a dupla, a polícia apreendeu mais de 100 pacotinhos de drogas embaladas com encartes – que continham a sigla da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Segundo o titular 23º Distrito Integrado de Polícia (DIP), delegado Henrique Brasil, o caso ocorreu por volta das 16h e é resultado de uma investigação da equipe.

“As diligências agora estão em andamento. Eles foram presos na nossa área e agora vamos ouvir a versão deles. O que eles estão alegando sobre a impressão dos encartes com o nome da facção. Mais detalhes sobre o caso será divulgado amanhã, durante coletiva”, disse.

Os dois suspeitos, que não tiveram os nomes revelados, foram levados para a delegacia e vão responder pelo crime de tráfico de drogas.

Manoela Moura

EM TEMPO