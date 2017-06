Polícia prende bando que roubou 4 carros em 10 dias na Zona Norte

Durante a abordagem, um dos suspeitos trocou tiro com os policiais e foi ferido | Ana Sena

Acusados de roubar quatro veículos em um período de 10 dias, na Zona Norte, Keven da Silva Leite, de 29 anos, Alex Lopes Cerdeira, 25, e Renato Luiz de Oliveira Matos, 26, foram presos e um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite da última terça-feira (27), na rua Toronto, comunidade Raio do Sol, bairro Cidade Nova.

Durante a prisão, Renato, que é apontado como líder do bando, reagiu, trocou tiros com os policiais e foi baleado. O suspeito foi socorrido e levado ao pronto-socorro João Lúcio, onde segue internado.

De acordo com a Polícia Civil, o último roubo cometido pelo bando foi de um veículo modelo HB20, que pertence a uma fisioterapeuta de 50 anos. O crime aconteceu na rua Major Silvério, bairro Cidade Nova, às 8h de ontem.

À imprensa a vítima contou como o roubo aconteceu. “Foi tudo muito rápido. Eu estava chegando no trabalho, estacionando, quando eles me abordaram. Me ameaçaram com uma arma e mandaram eu sair do carro e deixar tudo o que tinha dentro. Eu saí e eles levaram meu carro. Agradeço à polícia por terem encontrado meu veículo”, disse aliviada.

Segundo o delegado Péricles Nascimento, da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de veículos (Derfv), o bando era investigado há semanas. “Eles chegavam em um carro que o Alex dirigia, então o adolescente, Renato e Keven desciam, localizavam uma vítima e roubavam o veículo. Em seguida, os suspeitos vendiam o automóvel por R$ 1, 5 mil a R$ 2 mil”, informou.

O delegado disse ainda que Keven e Renato tem uma passagem pela polícia por um homicídio ocorrido em 2012. Já o adolescente, tem cinco registros por roubos e furtos na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai). “O Renato é o mais perigoso, pois, além de ser líder do bando, ele também atirou na nossa equipe na tentativa de fugir”, declarou.

Todos os suspeitos foram autuados em flagrante por roubo majorado e associação criminosa. Renato foi autuado também por porte ilegal de arma. O adolescente foi encaminhado à Deaai.

Ana Sena

EM TEMPO