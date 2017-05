Polícia prende bando com 5 quilos de drogas na Zona Norte

Cincos pessoas foram detidas, entre elas um adolescente de 16 anos, na noite dessa quarta-feira (10), com aproximadamente 5 quilos de drogas, balança de precisão, colete balístico e cadernos com anotações da contabilidade do tráfico. O grupo foi preso na casa de um dos integrantes do bando, localizada na rua 3 do bairro Monte Sinai, na Zona Norte de Manaus.

A quadrilha foi presa pela equipe “Tucandeira” do 26º Distrito Integrado de Polícia (DIP), após três meses de investigação. De acordo com a equipe, os suspeitos foram surpreendidos na casa Israel Gomes Rebelo, conhecido como “Murrá”, no momento que estavam preparando entorpecentes para serem distribuídos.

“Murrá” é apontando pela polícia como responsável pela distribuição de drogas no bairro Colônia Terra Nova, também na Zona Norte da cidade.

Foram apreendidas quatro porções grandes de maconha, cinco porções médias da mesma substância, seis porções médias de cocaína e uma balança de precisão, ao todo foram 5 quilos de drogas.

Segundo informações da equipe de investigação, apenas dois dos suspeitos foram indiciados, são eles: Israel Gomes e Carlisson da Silva Lopes. O adolescente de 16 anos foi levado para a Delegacia Especializada em Apurações de Atos Infracionais (Deaai).

Israel e Carlisson serão levados ao Fórum Enoch Reis, no Aleixo, onde passarão por uma audiência de custódia.

