Polícia prende assaltantes que balearam funcionário de distribuidora em Itacoatiara

Os irmãos Jonas Matheus Molim da Silva, 18, e Ângelo Molim da Silva, 20, foram presos, na tarde desta quarta-feira (19), após uma tentativa de latrocínio na distribuidora ICA, localizada na avenida Manaus, bairro Iraci, no município de Itacoatiara (distante 170 km da capital). Uma pessoa, que seria segurança do estabelecimento, foi baleada no pescoço durante a ação criminosa.

As imagens dos assaltantes registradas pelo circuito de segurança do estabelecimento comercial mostram os dois fugindo em uma motocicleta, de características desconhecidas, às 12h30. Após o fato, a polícia disponibilizou um número telefônico para que a população denunciasse o paradeiro da dupla envolvida no crime.

Em uma ligação anônima, os policiais conseguiram chegar na casa de Jomara Monteiro. Ao perceber a aproximação da polícia, a proprietária informou aos suspeitos e eles fugiram para uma área de vegetação, onde a polícia montou um cerco. Após mais de três horas de espera, policiais adentraram o local e realizaram a prisão.

Junto com os criminosos foram apreendidas uma arma calibre 22, no bairro Aningal do Nogueira Júnior, onde a dupla foi presa.

Durante a ação, todo o dinheiro que havia sido levado do estabelecimento comercial foi recuperado. A moto usada no crime foi apreendida, sendo identificado um terceiro indivíduo que forneceu o veículo, guardou a arma do crime e o dinheiro. Este preso não teve o nome divulgado. Além disso, foram apreendidos mais de mais de 200g de drogas, do tipo skunk e oxi, que estavam em posse dos infratores.

A vítima da tentativa de latrocínio, conhecida apenas como “Negão”, levou um tiro no pescoço e segue com quadro clínico estável. Ele foi sedado e encaminhado para um hospital de Manaus.

A situação deixou muitas pessoas assustadas no município e levou muitos moradores para a porta da Delegacia Interativa de Itacoatiara. Eles acompanharam a chegada dos envolvidos no crime. O caso foi registrado e está sob a investigação do delegado Lázaro Sebastião Mendes.

De acordo com informações da Polícia Civil, a motivação para o crime está sendo investigada.

Laize Minelli

EM TEMPO