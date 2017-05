Polícia prende assaltante e traficantes de Coari em operação

Júnior Pereira da Silva, 20, conhecido como “Tchonga”, é suspeito de ter cometido roubo a um comércio, localizado no bairro Urucu, em Coari (a 362 km de Manaus). Ele foi preso pela Polícia Militar durante uma ação policial com parte do dinheiro roubado do estabelecimento comercial. Outros dois homens foram presos em uma boca de fumo durante o desdobramento da investigação.

Ao todo, os policiais apreenderam R$ 116 em espécie. O restante do dinheiro foi utilizado para compra de drogas em uma boca de fumo, localizada na rua Progresso, bairro Nazaré Pinheiro.

Os policiais militares foram até local indicado pelo suspeito e efetuaram a abordagem em dois homens. Com um deles, a polícia encontrou uma porção de maconha. Os policiais então decidiram entrar na residência dos suspeitos e encontraram o restante da droga.

Foram apreendidos no total 227 gramas de entorpecente, uma balança de precisão e R$ 94 em espécie. Eneflis Rubim Basto, 26, e Elizeu Alves da Silva, 18, receberam voz de prisão e foram conduzidos e apresentados na 10ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC), para os procedimentos cabíveis.

Na mesma delegacia, a Polícia Militar apresentou “Tchonga” – que deverá responder por roubo. Ele foi reconhecido pela vítima.

Com informações da assessoria