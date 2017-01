Polícia prende 7 pessoas após arrastão na Ponta Negra

Sete homens foram presos, na tarde deste sábado (21), após fazerem um arrastão no complexo turístico da Ponta Negra, na Zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, os suspeitos assaltaram os banhistas e outras pessoas que estavam no calçadão. Durante a ação dos assaltantes, um grande tumulto se formou no local. Vários pessoas ficaram assustadas com a situação e saíram correndo.

Os suspeitos, que não tiveram os nomes e nem as idades reveladas, foram detidos por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e do canil. Os produtos roubados foram recuperados e entregues as vítimas.

O bando foi levado para o 19°Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

Mara Magalhães

EM TEMPO