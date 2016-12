Megaoperação prende 63 pessoas em Manaus

Sessenta e três pessoas foram presas em cumprimento de mandados de prisões, durante a ‘Operação Noel’, deflagrada desde a última quarta-feira (21) até a manhã desta sexta-feira (23), em Manaus. Segundo a polícia, dentre os detidos, estão 20 presos por envolvimento em roubos, 10 por tráficos de drogas, 19 por homicídios, três por estupros e 11 por estelionatos, receptações e outros crimes. Quatro adolescentes também foram apreendidos na ação.

Conforme a Polícia Civil, a operação teve como objetivo tirar os criminosos com mandados de prisões preventivas expedidos pela Justiça amazonense das ruas. Além de oferecer mais tranquilidade para a população durante o período das festas de fim de ano.

Entre os presos está o foragido da Justiça, Adonias Júnior Cardoso Filho, envolvido na morte do policial civil, José Alberico da Cruz Andrade, ocorrido em 2008. A morte aconteceu no bairro Japiim, Zona Sul.

Outro preso, envolvido também em um roubo a uma loja no último dia 20 de setembro, Emerk Lemos Monteiro, o ‘Pitito’, 37, também figura na lista de presos na operação. A ação contou com os seis delegados das Delegacias Seccionais, além dos 30 distritos integrados de Polícia e do Grupo Forca Especial de Resgate e Assalto (Fera).

Ana Sena

Jornal AGORA