Polícia prende 5 por morte de líder comunitária e diz que jovem desaparecido foi um dos executores

Cinco pessoas foram apresentadas na manhã desta quinta-feira (10), na Delegacia Geral, por envolvimento no homicídio da líder comunitária Rosenira Soares de Souza, 47, ocorrido no dia 27 de julho deste ano, na comunidade Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

Os suspeitos são: Ronaldo Maricaua Flores, 33, conhecido como ‘MK’, preso na última terça-feira (8) em Boa Vista, Wilson Castro da Silva, 22, Frank Relle Castro da Silva, 21, conhecido como ‘Lulu’’, Alex Leandro Washington dos Santos, 21, vulgo ‘Alex Colombiano’, e Márcia da Cruz Castelo, 42, ambos presos no mesmo bairro onde ocorreu o crime.

Todos foram presos em cumprimento a mandados expedidos no dia 7 de outubro de 2016, pela juíza Mirza Telma de Oliveira Cunha, da 1ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com o delegado Ivo Martins, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), no dia do crime, a mulher estava em sua residência, juntamente com o marido e dois netos, de 11 e 12 anos de idade, quando ouviu alguém batendo na porta.

Ao sair para averiguar, foi surpreendia por sete homens encapuzados e armados. Os suspeitos efetuaram vários tiros na vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ainda de acordo com o delegado, Alex Júlio Roque, 25, que é um dos três jovens desaparecidos após uma abordagem policial, dia 29 de outubro, no bairro Grande Vitória, também na Zona Leste, está envolvido na morte da líder comunitária e fui um dos atiradores.

“Sete pessoas foram ao local, mas somente dois atiraram na vítima, sendo eles o Alex Leandro e o Alex Júlio, que está desaparecido. Eles mataram a líder comunitária porque ela atrapalhava o tráfico de drogas na comunidade, denunciando os traficantes para a polícia. A sétima pessoa que participou do crime é menor. Então, podemos dizer que o caso está elucidado”, disse Ivo Martins.

Com Ronaldo Maricaua, foi aprendido a quantia de R$ 20 mil em espécie, 14 celulares, um carro, documentos falsos utilizados pelos suspeitos e vários chips de celular.

Com Wilson foi apreendido um revólver calibre 38 municiado, que segundo ele a arma foi utilizada por Alex Júlio para matar a líder comunitária. Com Márcia foi apreendida uma pistola do tipo bereta, com munições, além de uma porção média de cocaína.

O bando foi indiciado pelo homicídio, organização criminosa, tráfico de drogas, roubos, adulteração de sinais de veículo automotor.

Após os procedimentos eles serão levados para os presídios da capital, onde ficarão à disposição da justiça.

Portal EM TEMPO

Colaborou Ana Sena