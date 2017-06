Polícia prende 12 suspeitos em investigação de ataque em Londres

A polícia britânica anunciou neste domingo (4) a detenção de 12 pessoas na zona leste de Londres na investigação do atentado deste sábado, que deixou sete mortos na capital da Inglaterra.

Agentes da unidade antiterrorista da Polícia Metropolitana realizaram a detenção de “12 pessoas no bairro de Barking, zona leste de Londres, em conexão com os incidentes da noite passada na Ponte de Londres e na área do mercado de Borough”, anunciou a polícia em um comunicado.

As operações prosseguem no bairro.

Na noite deste sábado, um carro branco, descrito como uma van, atropelou entre 15 e 20 pessoas sobre a ponte; homens com facas atacaram pessoas que estavam em um restaurante a poucas quadras do local, no mercado de Borough.

De acordo com os relatos, a van desviou da pista para a direita e seguiu em direção aos pedestres que caminhavam pela calçada.

Em pronunciamento neste domingo, a primeira-ministra, Theresa May, disse que a situação “já passou do limite”, sugerindo que vai endurecer as ações de repressão internas.

