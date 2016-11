Polícia pede colaboração para localizar e prender mulher que mandou matar marido após agressões

A Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado Carlos Tavares, titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros – Anexo (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Bruna Almeida de Araújo, 30, mandante do homicídio do companheiro dela, o taxista Rinaldo de Souza Brito, ocorrido na tarde do dia 16 de janeiro de 2012, por volta das 15h, na Rua São José, bairro Compensa, Zona Oeste da cidade. A vítima tinha 41 anos.

A mandante do homicídio teria contratado dois homens, ainda não identificados, e dado a eles R$ 2,7 mil para que executassem Rinaldo. As investigações, segundo o delegado, apontam que o crime foi motivado por vingança, pois Bruna havia sido agredida pelo companheiro durante uma discussão duas semanas antes do homicídio. A mulher foi denunciada por pessoas próximas à vítima.

“No decorrer das investigações descobrimos que os infratores utilizaram duas armas de fogo para executarem a vítima, um revólver calibre 38 e uma pistola. Na ocasião, os homens chegaram à casa do casal e efetuaram disparos em direção a Rinaldo, que foi atingido na cabeça e no tórax. A vítima morreu no local. Bruna foi qualificada indiretamente pelo homicídio do companheiro, porém ainda não foi ouvida a respeito do crime, pois está foragida”, explicou Carlos Tavares.

Quem puder colaborar com informações que levem ao paradeiro de Bruna, entrar em contato com os policiais civis pelo número do disque-denúncia da especializada: (92) 99962-3125, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). A Polícia Civil assegura o sigilo da identidade dos denunciantes.

Com informações da assessoria