Polícia Militar realiza revista no Ipat

O Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), localizado no Km 8 da BR-174, passa por revista na manhã desta sexta-feira (17). O procedimento começou por volta das 6h.

A revista está sendo feita por policiais militares e agentes da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap). No início de janeiro deste ano, cerca de 72 presos fugiram no Ipat, entre os fugitivos está o detento Brayan Bremer, que ficou conhecido após postar fotos na internet durante a fuga.

Após a maior rebelião já registrada no Amazonas, os órgãos de segurança do Estado vêm fazendo frequentes revistas nas unidades prisionais. Algumas revistas tiveram a participação do Exército, que usou equipamentos de ponta para encontrar matérias proibidos dentro das celas.

O balanço da revista deve ser divulgado na tarde desta sexta-feira (17), segundo a Seap.

EM TEMPO