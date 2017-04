PM realiza reunião com torcidas organizadas visando policiamento nos jogos de futebol

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do Comando de Policiamento Metropolitano (CPM) reuniu-se, na manhã desta quinta-feira (27), com equipes organizadas de clubes de futebol do Amazonas. A reunião ocorreu auditório da sede do CPM, no bairro Praça 14 de Janeiro, Zona Sul de Manaus.

Segundo o comandante do CPM, tenente-coronel PM Cláudio Silva, a reunião teve o objetivo de ouvir os integrantes das torcidas e, principalmente, informar os procedimentos que os torcedores terão que obedecer, tais como cada torcida terá que entrar pelo portão indicado, passar por revistas pessoais, ficar na arquibancada indicada, entre outros.

O comandante do CPM informou ainda que tanto o campeonato amazonense de futebol quanto o campeonato feminino nacional vão ter policiamento por meio do Comando de Policiamento de Área Centro Sul e Centro Oeste.

Com informações da assessoria