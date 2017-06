Polícia Militar realiza palestra para estudantes da comunidade do Janauacá

Segundo a PM, a palestra para as crianças é estratégica, pois os pequenos repassam as informações para toda a família | Divulgação/PM

A Polícia Militar do Amazonas, por meio do 7º Grupamento de Polícia Militar (GPM), Tenente PM Mauro Ramos, unidade localizada no município de Manaquiri (distante 156 quilômetros de Manaus), realizou uma palestra na comunidade do Janauacá, na quarta-feira (21), 200 estudantes participaram do evento.

Com o tema “Segurança Pública e prevenção a entorpecentes”, crianças e adolescentes da comunidade aprovaram a iniciativa do comandante do GPM que, além de orientar, também teve o objetivo de chamar a atenção da comissão do Conselho Tutelar, que esteve no evento e obre o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

De acordo com o comandante, tenente Mauro Ramos, as palestras vão continuar na rede estadual e municipal de ensino e se estenderão a toda as comunidades do município.

Com informações da assessoria