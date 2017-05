Polícia Militar planeja estratégia de segurança para eleição

A menos de um mês para o início da campanha eleitoral do pleito suplementar, marcada para o dia 20 de junho, a Polícia Militar do Amazonas já está em processo de finalização do planejamento estratégico para apresentação em reunião que acontecerá com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na próxima semana. O relatório apresentará, por exemplo, o quantitativo de efetivos empregados na operação, distribuição por zonas eleitorais e direcionamento de policiais para municípios do interior.

Além da PM, a Polícia Civil, o Exército, Marinha e Aeronáutica também participarão do encontro para apresentar as primeiras estratégias para as eleições para governador, que acontecem no dia 6 de agosto.

Segundo o responsável pelo planejamento operacional da PM, coronel Franclides Ribeiro, a intenção será empregar metade da PM e metade das forças armadas em Manaus. “Temos que reforçar o policiamento do interior, mas sem que esse procedimento prejudique a operacionalização da segurança da eleição em Manaus”, explicou. O plano terá como base a estrutura montada no ano passado e irá conter os ajustes necessários para um pleito inédito.

Neste planejamento, haverá a descrição das localidades em que será necessário o deslocamento de tropas federais, como municípios que apresentam dificuldades logísticas. “Se, por exemplo, a cidade de Tabatinga precisar receber tropas federais, esse efetivo será deslocado de cidades próximas e não da capital, como na eleição anterior”, relembrou Franclides.

Para ele, o ideal é que sejam destinados para os 438 locais de votação na capital, 207 PMs e 321 militares do Exército. “Vamos também cobrir o policiamento nos 1.069 locais de votação, em todo o Amazonas. Estamos fazendo o mapeamento e definindo a questão logística”, disse. Com o relatório pronto, o plano será discutido com outros órgão de segurança, no encontro com o TRE.

A Polícia Civil está trabalhando no sentido de criar estratégias para reforçar os trabalhos voltados para a prevenção e repressão da criminalidade no período de eleição para o cargo de governador do Estado, com o aumento do efetivo nos Distritos Integrados de Polícia (DIPs) e Delegacias Especializadas.

Fabiane Morais

EM TEMPO