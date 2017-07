Polícia Militar lança aplicativo de denúncias no AM

Com a proposta de funcionar como uma espécie de “caixinha de denúncias virtual”, a Polícia Militar do Amazonas lançará nesta sexta-feira, o aplicativo (APP) ‘InforMe’, para dispositivos móveis, voltado para receber denúncias de crimes que não demandam de atendimento imediato.

Elaborado durante seis meses pela empresa Vorax – Soluções Digitais, juntamente com a Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) da corporação, o APP pode ser baixado gratuitamente pelo Google Play – por enquanto, o aplicativo estará disponível apenas para a plataforma Android, mas em breve será disponibilizado para o sistema iOS. Antes de ser disponibilizado ao público, o APP passou por mais de dois mil testes.

“Este aplicativo vai possibilitar que a PM ofereça um serviço de melhor qualidade à população, pois iremos trabalhar com denúncias pontuais de ilícitos. Como por exemplo, ponto de tráfico de drogas, cárcere privado, desmanche de veículos, entre outros”, explicou o comandante geral da PM coronel Gilberto Gouvêa.

Segundo o comandante geral da PM, o ‘InforMe’ abrange todas as regiões do país e cria bases de dados divididas por Estados. Caso a pessoa esteja fora do Amazonas e queira fazer uma denúncia de maus-tratos, por exemplo, poderá fazê-lo.

“As denúncias recebidas serão repassadas automaticamente para a base de dados da inteligência da Polícia Militar do Amazonas que serão apuradas pelo setor responsável”, informou.

Com o APP instalado no smartphone, a pessoa precisará fazer um cadastro – cujos dados pessoais serão mantidos em sigilo absoluto, conforme o comandante da PM. “Após esse procedimento, o denunciante é levado para outra página em que deve informar o fato da ocorrência e o endereço onde está acontecendo o crime”, observou.

Ainda segundo ele, na sede do comando geral existe um sistema chamado Operações Eletrônicas da Polícia Militar do Amazonas (Opel), onde serão armazenadas e processadas todas as denúncias enviadas pelo APP, mantendo o sigilo e a privacidade do usuário.

O ‘InforMe’ consegue identificar os pontos de risco e coloca uma georeferência no mapa com a opção de mostrar o logradouro via Google Street View, podendo facilitar ainda mais à Polícia Militar chegar em um determinado local. “No painel de controle as denúncias chegam em tempo real com um aviso sonoro”, disse.

Anti-trote

Gouvêa também chamou a atenção para o fato de que, o aplicativo possui um filtro que consegue identificar com ajuda do policial em campo as situações de trote, caso o usuário passe mais de cinco informações falsas.

“O sistema automaticamente colocará o denunciante em uma lista de bloqueados, sendo que não bloqueará o aplicativo, apenas as informações serão mostradas como aquele usuário tem costume de passar trotes”, informou.

Por Síntia Maciel