Polícia Militar e Seap realizam revista na UPP

Policiais militares e agentes da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), realizam, na manhã desta terça-feira (18), uma revista na Unidade Prisional do Puraquequara (UPP), localizada na Zona Leste de Manaus.

Ao todo, segundo a polícia, 150 homens do Comando de Policiamento Especializado (CPE) e da Seap fazem a vistoria na unidade que registrou sete mortes entre os dias 7 e 8 deste mês.

As mortes, de acordo com a polícia, teriam ocorrido após um desmembramento da Família do Norte (FDN), onde os integrantes brigam pelo poder da facção criminosa.

Conforme informações, os atuais líderes da FDN, José Roberto Fernandes, o ‘Zé Roberto da Compensa’ e João Pinto Carioca, o ‘João Branco’, que estão presos em unidades de segurança máxima fora do Amazonas, teriam desfeito a sociedade e, devido a isso, começou uma briga interna entres os membros da facção.

Além das mortes de dentro dos presídios, a briga entre os líderes também seria o motivo pelos homicídios que vem ocorrendo em diversas zonas de Manaus.

EM TEMPO