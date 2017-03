Policia Militar e Seap realizam nova revista no CDPM

Na manhã desta quinta-feira (30) a Polícia Militar e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) iniciaram uma nova revista no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM). A unidade prisional faz parte do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), localizado no KM 8 da BR-174, na Zona Rural de Manaus.

A PM informou por meio da assessoria de imprensa que Equipes do Comando de Policiamento Especializado (CPE) participam da ação que tem como objetivo apreender drogas, armas e objetos ilícitos que podem ter entrado no centro de detenção.

A Seap informou que mais detalhes da revista serão divulgados nesta tarde. Essa é quarta revista pela qual a unidade prisional passa depois da rebelião do 1º de janeiro.

