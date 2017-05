Polícia Militar e Seap concluem transferência de presos da Vidal

A Polícia Militar e a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), concluíram ainda na madrugada desta sexta-feira (12), a transferência dos presos da Cadeia Pública Desembargados Raimundo Vidal Pessoa, localizada na avenida 7 de Setembro, no Centro. Mais de 160 detentos foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória 2 (CDP2), no quilômetro 8 BR-174.

Os trabalhos para a transferência iniciaram às 3h, cerca de 150 policiais militares, mais os agentes penitenciários, se concentraram em frente à Cadeia Pública. Às 3h45 as primeiras equipes entraram na unidade prisional. 4h45 saiu o primeiro comboio com 110 presos. Às 5h a segunda equipe finalizou a transferência.

A cadeia pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa era a porta de entrada do sistema prisional no Amazonas e estava desativada desde outubro de 2016, quando o Plenário do

O presídio acabou sendo utilizado novamente pela Seap no início deste ano, após rebeliões e mortes de internos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

