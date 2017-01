Polícia Militar e Corpo de Bombeiros não farão greve em respeito à sociedade amazonense

Os policiais militares e bombeiros do Amazonas decidiram não fazerem greve, pois, se parassem, poderiam colocar em risco as ações do Governo do Estado, que tem realizado ações na área de segurança pública para controlar o medo que se instalou em Manaus desde o dia 1º de janeiro, na rebelião do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

A decisão foi tomada no fim da manhã deste sábado, em assembleia feita pela categoria. A corporação decidiu que não era o momento de cruzar os braços.“Em consideração a você, cidadão amazonense, manauara que paga seus impostos e que acredita na Polícia Militar, nós decidimos não parar. Para defender a família manauara, nós, policiais militares, nos manteremos nas ruas defendendo a dignidade sociedade”, assegurou o presidente da Associação dos Praças do Estado do Amazonas (Apeam), Gerson Feitosa.

EM TEMPO