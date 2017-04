Polícia Militar comemora 180 anos com exposição

A partir desta segunda-feira (17), das 10h às 22h, a Polícia Militar realiza uma exposição no Shopping Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, em comemoração aos 180 anos de existência da instituição. Os visitantes poderão conferir as ações operacionais, sociais e educacionais realizadas pela PMAM, além do aparato técnico utilizado pelos policiais.

Durante a semana também serão demonstradas iniciativas que a PMAM tem implementado na estrutura organizacional, especialmente as que despertam o interesse da população, como o trabalho ostensivo de rotina dos seus membros nas diversas unidades operacionais como o Comando de Policiamento Metropolitano (CPM), Comando de Policiamento Especializado (CPE), Comando de Policiamento Ambiental (CPAMB), Comando de Policiamento do Interior (CPI), unidades administrativas, diretorias e assessorias que contribuem para os serviços prestados à toda população na capital e interior.

Outros destaques da exposição ficarão por conta dos programas sociais, como Programa Vitória Régia, desenvolvido pelo CPAMB; Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd); Programa Formando Cidadão; Programa Ronda Maria da Penha; Projeto Santa Bola; Projeto Atroari; Programa Procion; e a Banda de Música da PMAM, que se apresentará no shopping até sábado (22), a partir das 19h.

O evento acontece até domingo (23), na praça de eventos do centro de compras, localizado no primeiro piso (L1), e o acesso é gratuito.

