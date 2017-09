Polícia mata 10 em perseguição contra quadrilha em São Paulo

Após ser atingido por tiros, carro colidiu com poste -foto: reproducao

Dez criminosos foram mortos em um confronto com policiais civis no Morumbi, bairro nobre na Zona Sul de São Paulo, na noite deste domingo (3). Não há relatos de sobreviventes entre os suspeitos. Nenhum policial do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra), responsável pela operação, ficou ferido.

De acordo com informações da Polícia Civil, os bandidos integravam uma quadrilha especializada em roubos a residência e vinham sendo monitorados. Eles já teriam promovido ao menos 20 assaltos do tipo na capital paulista. Ainda de acordo com a Polícia, eles estavam armados com quatro fuzis e alguns usavam colete.

O confronto aconteceu na Rua Pirapó, próximo à Praça Alfredo Volpi. Os criminosos usavam dois carros, um Hyundai Santa Fé e um Fiat Toro. Eles tinham acabado de deixar uma casa na Rua Puréus, quando foram interceptados pela polícia.

Uma viatura do Deic, que pertencia à 2ª Delegacia de Crimes Contra o Patrimônio, ficou destruída devido à quantidade de tiros dos suspeitos contra os policiais.

A investigação da Polícia Civil começou há meses, depois que várias residências da região foram alvo da quadrilha — ao menos 15 foram alvo do bando nos últimos meses.

Depois da operação, moradores do Morumbi saíram as ruas para cumprimentar os policiais. De acordo com os moradores, a quadrilha aterrorizava o bairro.

