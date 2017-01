Polícia localiza 3 detentos escondidos na Vidal; dois continuam desaparecidos

Três detentos, dos cinco que estavam desaparecidos após rebelião, na madrugada deste domingo (8), na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa , bairro Centro, Zona Sul, foram localizados. “As buscas continuam para identificar os outros dois detentos”, afirmou o titular da Secretária de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio.

Durante a recontagem após o fim da rebelião, os policiais identificaram que faltavam cinco detentos. No início da tarde de hoje, três detentos foram localizado escondidos em repartições da Cadeia Pública.

Segundo o titular da Seap, as buscas continuam para tentar localizar os outros dois desaparecidos. “Eles estão escondidos em algum lugar na cadeia. Vamos revistar cada perímetro do local para encontra-los. Não trabalhamos com a suspeita de que eles tenham conseguido sair do local. Assim como achamos três escondidos, uma hora vamos conseguir pegar os outros”, informou Pedro Florêncio.

Isac Sharlon

EM TEMPO