Polícia localiza corpo de PM que estava desaparecido

Policiais confirmaram que o corpo do soldado da Polícia Militar Paulo Sérgio Portilho, de 34 anos, que estava desaparecido desde a última sexta-feira (26), foi encontrado enterrado há quase dois metros de profundidade em um terreno de uma área de invasão no bairro Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. O corpo só foi localizado com o auxílio de uma cadela farejadora especializada em encontrar cadáveres.

Segundo policiais que estão desde as 8h da manhã desta terça-feira (30) na área onde o corpo foi encontrado, em uma invasão próximo ao “balneário Vovó Maroca”, o corpo do PM estava em pé em um buraco há quase dois metros abaixo do chão. “Não tinha odor no ar. Foi o faro do cachorro que encontrou”, disse um policial que pediu para não ser identificado.

Após o animal dar o alarme sobre a presença do corpo, uma retroescavadeira foi acionada para iniciar as escavações. Segundo a fonte que está no local, os assassinos fizeram o buraco e compactaram bem o local para que o odor do processo de decomposição não pudesse ser sentido.

A informações ainda de que a Polícia Civil já teria prendido suspeitos pelo homicídio.

Segundo a Companhia Independente de Policiamento com Cães (CipCães) o animal empregado nas buscas foi a cadela Honda, especialista em localizar cadáveres

Márcio Azevedo

EM TEMPO