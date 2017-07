Polícia localiza arma e droga em escola no Tarumã e seis estudantes são ouvidos

Os jovens são estudantes da instituição e, no momento das abordagens, estavam fardados – Reprodução

Seis adolescentes foram ouvidos pela polícia, nesta quinta-feira (27), após policiais militares apreenderem um simulacro de arma de fogo dentro do Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Garcitylzo do Lago e Silva, localizado no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus. Os jovens são estudantes da instituição e, no momento das abordagens, estavam fardados.

De acordo com a diretora do centro de educação, Marinilde Siqueira Chaves, os adolescentes apresentam um histórico de indisciplina. Segundo ela, existe denúncias envolvendo os estudantes em alguns crimes. “Um grupo de alunos vem ameaçando outros jovens na saída da escola. Eles chegam a mostrar arma de fogo para intimidá-los”, informou a diretora.

PMs apreenderem um simulacro de arma de fogo dentro da escola – Divulgação/PM-AM

Segundo os PMs, durante revista pessoal nos adolescentes não foi localizada nenhuma arma de fogo. Porém, um simulacro e uma trouxinha de substância entorpecente foram encontrados nas instalações da instituição de ensino.

“A substância e a arma foram localizadas próximo ao banheiro e, em conversa com alguns alunos e professores, notamos que há uma rixa de subgrupos na instituição. Orientamos a direção da escola e os responsáveis pelos alunos sobre os procedimentos legais a serem adotados”, contou um PM.

A diretora do Ceti informou ainda que, nos próximos dias, pretende protocolar um documento na 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), unidade policial responsável pelo patrulhamento na área, solicitando palestras educativas do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).

EM TEMPO

