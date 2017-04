Polícia isola rua do Centro de Manaus após ameaça de bomba

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) isolaram a rua Costa Azevedo, no trecho entre as ruas 24 de Maio e Barroso, no Centro de Manaus, Zona Sul, por ameaça de bomba na noite desta terça-feira (4). Uma mala foi encontrada abandonada e poderia conter explosivos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas imediatamente e fizeram o isolamento de toda a área. O Grupamento de Manejo de Artefatos de Explosivos (Marte) também foi acionado.

Homens do grupamento fizeram uma avaliação do objeto para confirmar se há bomba dentro da mala. Moradores do local ficaram impossibilitados de entrar ou sair das residências. O trânsito foi desviado e o tráfego de veículos ficou congestionado nas vias paralelas.

Às 19h45, segundo o morador Luís Costa, o suposto artefato foi explodido pelo Grupo Marte. “Foi explodida agora a mala suspeita. Foi um grande estrondo, mas graças a Deus estamos bem”, relatou.

De acordo com o tenente Paulo Victor, do Grupo Marte, a mala que, supostamente seria um artefato explosivo, foi desmantelada 1h30 após a denúncia.

“Fomos acionados por volta das 18h e, quando chegamos no local, a área já estava isolada por PMs da 24ª Cicom. O objeto, uma mala, foi desmantelado pelo grupo Marte, mas no interior não havia nada, estava vazio”, informou o tenente.

A polícia informou que, segundo informações de moradores da área, a mala foi abandonada por um homem, com características de estrangeiro. Após deixar o objeto no local, ele saiu correndo do local e chamou a atenção de curiosos.

A cabeleireira Rose Garcia, 43, informou que foi surpreendida pelos policiais minutos depois do objeto ser abandonado na via.

“Um PM veio até o salão e orientou que ninguém saísse. Depois de 10 minutos, ele retornou e ordenou que tudo fosse fechado. Entramos em desespero, pois não tínhamos noção de que, se fosse uma bomba , até que alcance ela chegaria. Graças a Deus pior não aconteceu”, contou aliviada a cabeleireira.

Bruna Souza e Isac Sharlon

